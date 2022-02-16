سعاد حسو: التهديدات التي تتعرض لها شنكال استمرار للمؤامرة الدولية

يوم السبت المنصرم أقدم قائد اللواء 20 في جيش الكاظمي أثير الربيعي على تهديد الشباب الإيزيديين بدفنهم بسبب رفعهم صوراً للقائد عبد الله أوجلان في شنكال، وأشار إلى أنه سيكون حليفاً لمجازر دولة الاحتلال التركي ضد الإدارة الذاتية في شنكال وشعبها.

وفي اليوم نفسه اعترضت قوات تابعة لقوات مصطفى الكاظمي مسيرة لشبيبة شنكال في بورك إلى خانصور رفضاً للمؤامرة الدولية واضطروا إلى إنهائها قبل الوصول إلى خانصور.

بينما هاجمت قوات الكاظمي بقيادة أثير الربيعي معرضاً لكتب وصور القائد عبد الله أوجلان أقامه شباب من شنكال.

الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، استنكرت في بداية حديثها لوكالتنا، المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي.

وقالت: "سعت الأطراف الدولية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي إلى إنهاء وجود المجتمع الإيزيدي، ففي عام 2014 أفسحت كل من قوات الكاظمي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الطريق لمرتزقة داعش لارتكاب أعتى وأكبر المجازر بحق الشعب في شنكال عبر إبادتهم وإنهائهم".

وتابعت سعاد حسو "إن سياسات تلك الأطراف لم تكن مخفية في روج آفا فالهجمات تنفذ بشكل يومي".

سعاد حسو تطرقت إلى مرحلة تحرير شنكال من داعش وما بعدها وأوضحت أنه وبالرغم من إنهاء تواجد المرتزقة في شنكال، لكنها بقيت عرضة للمؤامرات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة.

مضيفة "واليوم نرى قائد عسكري في الجيش العراقي يهدد بدفن الإيزيديين ويمنع رفع صور القائد عبد الله أوجلان"

سعاد حسو أكدت أن التهديدات ليست جديدة ولا وليدة اللحظة، وذكرت أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني في ٩ تشرين الأول 2020 ضد إرادة المجتمع الإيزيدي هي استمرار للمؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان وتحاول ضرب إنجازات الإيزيديين ومكتسباتهم والاستمرار بممارسة الإبادة بحقهم".

الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، أكدت على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة ضد سياسات الإبادة والمؤامرة الدولية المستمرة.

(سـ)

ANHA