سعاد حسن: PKK ليس إرهابياً على العكس حارب الإرهاب

في الـ 13 من كانون الأول عام 2021 أطلقت مبادرة عالمية تحت شعار "مبادرة العدالة الدولية للكرد"، لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انضم إليها أكثر من 100 ألف شخصية مرموقة من 30 دولة بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين والكتّاب والأكاديميين، والنشطاء والسياسيين.

تعرفت الشخصية الوطنية سعاد حسن على حركة التحرر الكردستانية في عام 1989 في مدينة حلب بعد أن تأثرت بشخصية الشهيدة شيلان كوباني أثناء زيارتها إلى منزلها في حي الشيخ مقصود.

وفي عام التسعينيات، بدأت سعاد حسن بالعمل كجبهوية في أحياء مدينة حلب مع عدد من رفاقها في حي الشيخ مقصود، عملت على نشر فكر حزب العمال الكردستاني، وتنظيم الأهالي وعملت على نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بين أهالي أحياء حلب.

تحدثت الشخصية الوطنية, سعاد حسن لوكالتنا حول إزالة حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، وقالت "حزب العمال الكردستاني ليس إرهابياً على العكس تماماً فهو من حارب الإرهاب وهزم مرتزقة داعش المدعومين من الاحتلال التركي".

عن سبب إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قوائم الإرهاب" من قبل الدول الرأسمالية، قالت سعاد "دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وتركيا قامت بإدراج اسم الحزب ضمن "قوائم الإرهاب"، لأن هذا الحزب يدافع ويحمي حقوق الشعب الكردي والشعوب المضطهدة التي تطالب بالحرية".

تطرقت سعاد إلى أن أهداف حزب العمال الكردستاني هو نشر السلام والديمقراطية وقالت "لأن مشروع الحزب ديمقراطي وهدفه نشر السلام, انضم إليه الآلاف من أبناء الشعب الكردي والمؤيدين له".

"بنظر تركيا كل كردي إرهابي"

أشارت سعاد إلى "أن كل كردي يؤمن بالديمقراطية لدى الدولة التركية إرهابي، لأنهم يسيرون على نهج فكر وفلسفة القائد أوجلان، وبهذا الفكر يقاومون أمام هجمات الدولة التركية ومرتزقة داعش، وأن هذه الهجمات تهدف إلى إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان", مؤكدة "أن إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط يكمن في إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، ورفع العزلة عن القائد أوجلان".

وقالت الرئيسة المشتركة لمؤسسة المجتمع المدني سعاد حسن في نهاية حديثها إن المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب" واجب على الشعب الكردي وشعوب المنطقة".

(ف)

ANHA