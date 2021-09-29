سعاد حسن تنتقد صمت المجتمع الدولي حيال استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الكرد

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في آخر إحصائية باستخدام الاحتلال التركي للغازات السامة 157 مرة في الهجوم على جنوب كردستان خلال شهر واحد فقط.

الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني بحلب سعاد حسن وفي لقاء مع وكالتنا استنكرت الهجمات التركية التي تطال مناطق الدفاع المشروع ووصفتها بالهجمات الغير شرعية وأنها تهدف إلى المنطقة.

وتابعت بهذا الصدد " بعد خمسة أشهر من الهجمات المتكررة باستخدام كافة صنوف الأسلحة لكن دون نتيجة، لجأ الاحتلال التركي إلى قصف المنطقة بالغازات السامة أكثر من مرة وفي حصيلة رهيبة، ورغم ذلك نجد تخاذلاً من المجتمع الدولي".

المجتمع الرأسمالي يتعامل مع القضايا الإنسانية بطابع سياسي

وقالت سعاد إن المجتمع الدولي "يتعامل مع القضايا الإنسانية بطابع سياسي"، وتابعت " قصف حكومة دمشق للغوطة بالغازات السامة، أدى إلى تحرك كل فئات المجتمع الدولي وفرض العقوبات، إلى جانب تحويل المتسببين غيابياً إلى محكمة الجنايات الدولية".

وأكملت في ذات السياق "مجزرة حلبجة التي راح ضحيتها أكثر من 5000 مواطن كردي نتيجة قصفهم من قبل نظام صدام حسين بغاز الخردل. مجزرة حلبجة لم تكن خافية عن الجميع، إلا أن الحديث عنها أرجئ لفترة من الزمن، ليعاد فتح الموضوع وتستخدمها الدول الرأسمالية ورقة ضغط بدلاً من تبنيها كقضية إنسانية".

كما أشارت إلى أن الموضوع عندما "يعتلق بالكرد الذين يتعرضون للجرائم التركية فالعالم يتغافل عن ذلك، فالمصالح التي تربط تلك الدول بتركيا تجعلهم غير مبالين بالقضية الكردية وبالمعاناة الإنسانية التي تخلفها آلة الحرب التركية".

صمت حكومة الإقليم يشير إلى تورطها بالجرائم

أما بخصوص ضرورة نضال الكرد بوجه تلك الانتهاكات قالت سعاد " من حقنا الطبيعي أن نناضل لنحافظ على وجودنا وأن نطالب بحقوقنا وحريتنا، وأن نحدد مصيرنا".

وتساءلت سعاد خلال حديثها عن سبب صمت حكومة جنوب كردستان عن الجرائم التركية بحق الكرد "إن الصمت المريب الذي نشهده من قبل حكومة جنوب كردستان يثير لدينا الشكوك بأنهم مشتركين في هذه الجرائم اللاأخلاقية".

ودعت سعاد إلى دعم قوات الكريلا في المرحلة الراهنة، "لأن وجودها متعلق بمستقبل الكفاح الكردي في أجزاء كردستان الأربع".

وطالبت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني سعاد حسن "على جميع المعنيين والحقوقيين والمنظمات الإنسانية التدخل والضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا على جرائمها".

(ك)

ANHA