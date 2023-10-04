ريشي سوناك: على الغرب مواصلة تسليح أوكرانيا

طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، حلفاء بلاده الغربيين إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لمساعدتها على الانتصار في الحرب ضد روسيا.

كما قال أمام مؤتمر لحزب المحافظين، "إذا أعطينا الرئيس زيلينسكي الأدوات، فإن القوات الأوكرانية سوف تنجح في إتمام المهمة".

كذلك شدد على التزام بلاده بأمن أوروبا، مشيراً إلى أن لندن تؤمن بحلف الناتو.

في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، إن الدول الغربية قد استنفدت تقريباً جميع مخزونها من الأسلحة المخصصة لأوكرانيا.

وقال باور في منتدى وارسو الأمني يوم الثلاثاء "قبل سبع سنوات من بدء الحرب في أوكرانيا، زاد تمويل القطاع العسكري، لكن الطاقة الإنتاجية لم تزد".

كما أضاف "نقوم بتقديم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، لكن مستودعاتنا ليست ممتلئة.. لقد بدأنا عمليات نقل السلاح من مستودعات نصف فارغة في أوروبا، وتابع "الآن أصبح "قاع البرميل مرئياً".

ودعا باور الدول الغربية إلى زيادة إنتاج الأسلحة وشدد على ضرورة تحديث اقتصادات الدول الغربية التي لم تكن مستعدة، وفق رأيه، للإمدادات العسكرية أثناء الصراع.

(س ع)