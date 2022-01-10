ريحان لوقو: شعب المنطقة سيواجه الهجمات بالاعتماد على قوته الجوهرية

تعرضت قرى عليشار وتل حاجب وقرموغ وخانى وسرزوري وكولتبه الواقعة شرق مدينة كوباني لقصف عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي، واستشهد على إثره مواطن وأصيب 12آخرون، بينهم أطفال ونساء، في الـ 8 من كانون الثاني الحالي.

تعليقاً على الهجمات الوحشية المستمرة على شمال وشرق سوريا، أجرت وكالتنا لقاء مع عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، التي أدانت الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا في تهديد لأمن وأمان المنطقة، وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.

وقالت ريحان لوقو: "إن دولة الاحتلال التركي تستهدف بشكل ممنهج المواطنين الذين يتبنون مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، إلى جانب استهداف النساء بالدرجة الأولى، "ففي الـ 23 من حزيران 2020 في حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، استهدفت دولة الاحتلال التركي 3 نساء بينهن ناشطات في منسقية مؤتمر ستار واستشهدن على إثرها".

وبينت ريحان "أن جيش دولة الاحتلال التركي يستهدف المدنيين في شمال وشرق سوريا، فقد تم استهداف الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة".

وحول تزايد حدة هجمات دولة الاحتلال التركي على مدينة كوباني، قالت ريحان لوقو: "كوباني مدينة صامدة برهنت للعالم أجمع مشروعها الإنساني الديمقراطي، وكشفت سياسات تركيا القمعية وأحلامها التوسعية الاستعمارية، واعتداءاتها الممنهجة تجاه مكونات المنطقة عامة والكرد خاصة، في دليل واضح على فشل المخططات الطورانية التي تأسست على الحروب والمجازر والإبادات".

واستنكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، الهجمات على مقاطعة كوباني وحمّلت القوى "الضامنة" مسؤولية الهجمات التركية الوحشية وقالت: "على تلك الجهات القيام بمسؤولياتها تجاه الجرائم التركية والمجموعات المرتزقة وعليها إيقاف تلك المجازر، فالهجمات لم تتوقف، فهي تقوم باستهداف المدنيين بالطائرات المسيرة والحربية وبراً عن طريق مرتزقتها مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت: "أن صمت التحالف الدولي حيال ما يقوم به الاحتلال التركي دليل على شراكته مع تركيا، فأجواء شمال وشرق سوريا تحت ضمانة التحالف الدولي، وصمته دليل على إعطائها الضوء الأخضر ومواقفتها لارتكاب جرائم بحق شعبنا".

وأكدت ريحان أن الأهالي في شمال وشرق سوريا لا يثق بالتحالف الدولي في المنطقة، فكل أملهم وثقتهم بقوتهم الجوهرية ومشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

واختتمت عضوة منسقية مؤتمر ستار ريحان لوقو حديثها بالتأكيد على تصعيد النضال والمقاومة "ضد الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي بحق الشعوب".

(ك)

ANHA