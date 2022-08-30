ريهام حجو: تحليق الطائرات التركية يهدد أمن واستقرار شنكال وعلى الإيزيديين المقاومة

منذ نيسان 2017، وتستمر دولة الاحتلال التركي، بهجماتها الجوية على قضاء شنكال، ما تسبب باستشهاد العديد من القادة والمواطنيين الإيزيديين.

ويوم الأحد 28 آب، اعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية، في شنكال، وخلال بيانه لها، أنه ومنذ 22 آب "تحلق الطائرات التابعة للدولة التركية المحتلة فوق شنكال بشكل مستمر".

عضوة مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال ومنسقية حركة حرية المرأة الإيزيدية، ريهام حجو وفي حديث لوكالتنا قالت:" يتبعون سياسة قذرة تجاه شنكال وأهلها، ويحاولون بشتى الوسائل ضرب المكتسبات التي تحققت".

ريهام أشارت إلى تحليق الطائرات التركية المسيرة والحربية فوق قضاء شنكال دون انقطاع، وتابعت:"تركيا ومنذ زمن بعيد تعادي المجتمع الإيزيدي، وارتكبت المجازر بحقنا، وتحليق الطائرات فوق شنكال هي لنشر الخوف وخلق حالة من عدم الاستقرار في شنكال فهي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

هذا وكانت الإدارة الذاتية في شنكال قد حملت الحكومة العراقية مسؤولية أي هجوم جوي على شنكال ودعت مجلس الأمن الدولي للتحرك حيال الانتهاكات التركية.

ريهام حجو وفي متابعة حديثها، أكدت أن " الفرمان بحق المجتمع الإيزيدي ما يزال مستمراً منذ 2014"، وأضافت" دولة الاحتلال التركي والحكومة العراقية وحكومة حزب الديمقراطي الكردستاني كلهم يريدون إفراغ شنكال من أهلها، ويعادون المجتمع الإيزيدي، وبينهم تنسيق عالي المستوى في هذا الإطار ضمن سياسة قذرة تستهدف الوجود الإيزيدي ".

بينما ترى ريهام أنه وأمام كل ما يتعرض له المجتمع الإيزيدي يتوجب عليهم المقاومة والبقاء في أرضهم وعدم ترك المجال للمتآمرين في تنفيذ مخططاتهم.

عضوة مجلس الإدارة الذاتية لشنكال، نوهت إلى أن المجتمع الدولي عليه أيضاً أن يتحمل مسؤولية حماية المجتمع الإيزيدي الذي تعرض للمجازر على يد داعش وداعميه، في حين دعت في ذات الوقت الشعب الكردستاني للوقوف مع شنكال ودعم الإيزيديين ومساندتهم.

وكانت حركة حرية المرأة الإيزيدية، قد أطلقت يوم أمس الاثنين، حملة هاشتاغ على مواقع التواصل الافتراضي، تحت شعار " لا للهجرة"، دعت من خلالها المجتمع الإيزيدي للتشبث بأرضهم والرد على كافة السياسات المعادية التي تستهدف وجودهم.

(سـ)

ANHA