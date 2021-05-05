ريفلين يكلف زعيم المعارضة لابيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الرئيس ريفلين، إعلانه تكليف لابيد، مشيرة إلى أنه: " أمام لابيد نفس المدة التي منحت لنتنياهو، وتصل إلى 28 يومًا، وفي حال فشل قد يتجه ريفلين لنقل التكليف إلى الهيئة العامة للكنيست لاختيار شخصية من أعضائها لتشكيل الحكومة".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن لابيد، حصل على دعم 56 عضوًا من الكنيست يمثلون حزبه وحزب العمل وميرتس وأمل جديد وأزرق - أبيض، وفصيلين من أحزاب القائمة العربية مع امتناع التجمع الوطني الديمقراطي عن التوصية به.

يأتي ذلك، بعد أن حمّل رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، مسؤولية إفشال تشكيل حكومة يمينية، وسط تقارير تتحدث عن توصل "كتلة التغيير"(المعسكر المضاد لنتنياهو) إلى اتفاق مبدئي بين "يمينا" و"يش عتيد" على تشكيل حكومة محاصصة بالتساوي بين كتلتي بينيت ويائير لبيد؛ فيما يبقى الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما يمكن تجاوزه في الساعات المقبلة، أو أن ينتهي الحوار بعرقلة التفاهمات بينهما.

(ع م)