ريف حماة يشهد اشتباكات بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

تشتد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا، يومًا بعد يوم، وتمتد رقعتها وتتوسع خارج إدلب، حيث شهد ريف حماة، اليوم، اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
خبر 2020-07-10T10:55:00 مركز الأخبار

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، شهدت محاور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وبين مرتزقة تركيا من جهةٍ أخرى.

وتركزت الاشتباكات على محور القاهرة والمنارة، وترافقت مع قصفٍ عنيف واستهدافات متبادلة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف الجانبين، وسط معلومات عن قتلى.

وفي سياقٍ متصل، أفاد المرصد، أمس، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تضم جنود وآليات ثقيلة تابعة للفيلق الخامس المدعوم من قِبل روسيا، وصلت إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع ذلك تشهد مناطق جبل الزاوية قصفًا صاروخيًّا مكثفًا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

(ش ع)


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