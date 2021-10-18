وتواصل قوات حكومة دمشق عمليات "التسوية" وفقًا للاتفاقات الأخيرة مع وجهاء وأعيان درعا برعاية روسية، حيث دخلت بلدة الكرك الشرقي، صباح اليوم، لإجراء عمليات تفتيش شكلية على غرار المناطق الحدودية مع الأردن، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد دخلت على مدار الأيام الأخيرة الفائتة مناطق حدودية مع الأردن لإجراء عمليات "تسوية" لأوضاع المطلوبين ومن هذه المناطق "نصيب – أم المياذن – النعيمة – المسيفرة – الطيبة – صيدا – الكرك الشرقي – السهوة – الغارية الشرقية والغربية – خربة غزالة – نامر – المسابقات – الجيزة" تتوزع بين قرية وبلدة.

ويفصل قوات حكومة دمشق من السيطرة الكاملة عن مدينة درعا نحو 17 منطقة وقرية وبلدة في الريف الشرقي، وهي "بصرى الشام – معربة – طيسيا – علما – مليحة العطش – المليحة الشرقية – المليحة الغربية ونحو 10 قرى تابعة لمنطقة اللجاة"، حيث سيتم دخول هذه المناطق خلال الأيام القليلة القادمة لتعلن بعدها قوات حكومة دمشق السيطرة الكاملة على درعا بضمانات الروس.

(د ع)