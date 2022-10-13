ريف دمشق.. ارتفاع تعداد القتلى والجرحى في تفجير حافلة مبيت عسكرية إلى 45 شخصاً

وأفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بمقتل 18 شخصاً وإصابة 27 آخرين جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق.

وأوضحت أن "حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح هذا اليوم، لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بأن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب آخرون نتيجة انفجار هز منطقة الصبورة الواقعة بريف دمشق، صباح اليوم، ناجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة على طريق الصبورة، يرجح أنها للفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق.

(د ع)