رياضيو الرقة: سنواصل النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

نظم المجلس الرياضي في مدينة الرقة اليوم، مظاهرة ضد المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، في 9 تشرين الأول من عام 1998 وأدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط 1999.

شارك في المظاهرة أعضاء وعضوات المجلس والنوادي الرياضية وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وانطلقت من أمام نادي الأمن الداخلي وسط مدينة الرقة صوب الملعب البلدي، وسط ترديد هتافات "لا حياة بدون القائد"، "يعيش القائد عبد الله أوجلان"، "تسقط الفاشية التركية"، "تسقط المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان".

حمل المشاركون صور القائد ويافطة كتب عليها "بطليعة رياضيي الرقة ستتحطم العزلة المفروضة على القائد آبو".

وعند وصولهم إلى الملعب البلدي وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأ عضو المجلس الرياضي رمضان الجاسم، بياناً.

أدان البيان واستنكر المؤامرة الدولية القذرة التي قامت بها بعض الدول الكبرى التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، باختطاف قائد الإنسانية قائد الأمة الديمقراطية، القائد عبد الله أوجلان، وتسليمه للدولة التركية الفاشية".

ونوّه أن "قائدنا يعيش في وضع صعب للغاية وتعرّض للتعذيب بطرق وأساليب وحشية مختلفة، ويتعرّض لعزلة لا مثيل لها في التاريخ، وهذا ما أكدته المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية".

وعدّ البيان "المقاومة التي يبديها القائد في سجن إمرالي، هي رسالة مقدسة بالنسبة لنا كلجنة الشباب والرياضة وجميع المؤسسات الشبابية والرياضية والمجتمعية".

واختتم البيان "سنبقى ندين ونستنكر حتى تحقيق مطلبنا بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، ونناشد جميع الرياضيين الشرفاء في العالم، لمطالبة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين يدّعون الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتدخل سريعاً لرفع العزلة المفروضة على قائد الأمة الديمقراطية".

وانتهت المظاهرة بترديد هتافات "يعيش القائد عبد الله أوجلان"، "لا حياة بدون القائد".

(أم/س ر)

ANHA