رياض درار: استهداف جرحى الحرب جريمة حرب بالمعنى الكامل

شنت في تمام الساعة الـ 12.00 طائرة مسيرة تركية هجوماً على سيارة أمام دار جرحى الحرب في مدينة قامشلو.

وهذه ليس المرة الأولى حيث سبقها استهدف سيارة القيادي في وحدات حماية الشعب ريناس روج، ومقر قيادة المجلس العسكري لناحية تل تمر.

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أوضح أن الجرائم التي ترتكبها تركيا والمرتزقة الذين يتبعون لها "ليست مبررة أساساً ولم يعد لها حصر من كثرتها".

وأشار رياض درار إلى أن الهجوم الذي استهدف دار الجرحى في مدينة قامشلو هو جريمة حرب بالمعنى الكامل. وأكد أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية سيقومون بإعداد بيان لإدانة هذه الهجمات، ومطالبة المجتمع الدولي والدول الضامنة سواء أكانت روسيا أو أمريكا لإدانة هذه الأعمال.

(م)

ANHA