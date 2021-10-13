رياض درار: التهديدات التركية حوارٌ بالنار نتيجة ضياع البوصلة

وجاء تصريح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية في اتصالٍ هاتفي لوكالتنا، في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان الاثنين.

وكان أردوغان قد هدد في مؤتمرٍ صحفي من العاصمة أنقرة، بإطلاق عدوانٍ يستهدف مناطق آمنة في شمال وشرق سوريا.

وأشار رياض درار أن الأعمال الدفاعية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية أمرٌ مستمر ولم يتوقف منذ احتلال تركيا للأراضي السورية، فيما أوضح أن المزاعم التركية حول الهجمات الأخيرة التي تستهدف أراضيها وجنودها هي لعبة تركية لكسب مواقف لصالح الاعتداءات التركية القائمة وأنها ورقة تبرئة النفس من الأعمال الاحتلالية والإجرامية.

وقال درار إن العصبية التركية الظاهرة وخاصة عقب زيارتي نيويورك وموسكو، وانخفاض شعبية العدالة والتنمية الواضح في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على الحياة اليومية يهدد وجود الحزب الحاكم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتأتي تهديدات الرئيس التركي عقب يومين من الذكرى السنوية الثانية لاحتلال تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها، منطقتي سري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض شمال وشرق سوريا.

ويضيف رياض درار أن تركيا تسعى باستمرار إلى نوعٍ من الحوار بالنار نتيجة ضياع البوصلة "فهي لا تدري إلى أين تتوجه، تسعى لفرض الإرادة التركية عبر التصعيد وعدم الالتفات إلى الحلول السياسية، وخاصة بعد إجراءات العزل الأمريكية، والضغوطات الروسية في ظل ما يرسمه بوتين من سياسات حول استرجاع إدلب والطريق الدولي الـM4 في أقرب فرصة، فالتصعيد هو للاستمرار في المنطقة".

كما ونوه درار إلى أن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع فيها تركيا أن تثابر على سيطرتها في سياسة المنطقة وفي السياسة التركية الداخلية هو أن تفتح جبهات جديدة تشغل الداخل التركي.

مضيفاً أن العقوبات الأمريكية مؤثرة، وهي تؤثر على الاقتصاد التركي وعلى انهيار الليرة التركية ولكن دائماً هنالك حلول التفافية للرئيس التركي يقوم بها ويتراجع أحياناً عن ما اتخذه من قرارات وهذا التصعيد هو جزء من لعبة السياسة التي ستصل في لحظة من اللحظات إلى اتفاق ما يكون على حساب تركيا هذه المرة.

وفي ختام حديثه استبعد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، احتلال تركيا مزيداً من الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا توجد اتفاقيات وأي ضوء أخضر لمثل هذه المسألة.

ANHA