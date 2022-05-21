رياض الخلف: تركيا تقصف القرى الآهلة بالمدنيين بوحشية بهدف تهجير السكان

وجاء حديث الرئيس المشترك لمجلس كري سبي/تل أبيض العسكري رياض الخلف في تصريحٍ للوسائل الإعلامية اليوم السبت؛ في ظل تصعيد الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة لحدة الهجمات ضد ناحية عين عيسى.

واعتبر الخلف أن دولة الاحتلال التركي تسيّر مخططاً موازياً لتوطين اللاجئين السوريين وعمليات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، عبر تهجير السكان الأصليين في ناحية عين عيسى ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا من خلال قصف القرى والبلدات الآهلة بالسكان بوحشية منذ أعوام.

وأُصيب خمسة أشخاص بينهم سيدة وأربعة من أطفالها في قصف مدفعي نفذه الاحتلال التركي واستهدف مزرعة قرطاج 5 كيلو متر جنوب بلدة عين عيسى الأربعاء الماضي في تطورٍ لافت لبُعد الموقع الذي استهدفه الاحتلال والهدف من ذلك، حيث تقع المزرعة على عمق 45 كيلو متراً داخل الأراضي السورية.

وأشار رياض الخلف إلى أن الاحتلال التركي يزداد وحشيةً تجاه سكان المنطقة يوماً بعد يوم؛ وأن إفراغ المنطقة واحتلالها بالتالي؛ هو هدف تركيا الذي تسعى إليه.

وفي رسالة وجهها رياض الخلف إلى أهالي ناحية عين عيسى؛ أكد فيها أن قواتهم ستكون الدرع الحصين أمام الهجمات الخارجية وأنها لم ولن تسمح للاحتلال بالتقدم في عمق الأراضي السورية واحتلال المزيد من الأراضي؛ فيما عاهد الخلف على تصعيد النضال لتحرير مناطق كري سبي، سري كانيه وعفرين.

القواعد العسكرية التركية...مصدر القذائف المميتة

ووفقاً لعمليات التوثيق التي قامت بها وكالتنا فإن المنطقة الممتدة بطول 135 كيلو متراً وعمق 30 كم، باتت تتواجد فيها أكثر من 52 قاعدة عسكرية مجهزة بأنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبداخلها آلاف الجنود الأتراك.

ففي عين عيسى وريف كري سبي/تل أبيض الغربي، وثقت وكالتنا إنشاء الاحتلال التركي 22 قاعدة عسكرية خلال عامٍ تقريباً.

وتنطلق من القواعد التركية المنتشرة داخل الأراضي السورية القذائف والهجمات التي تستهدف المناطق الآمنة وقرى المدنيين الذين اضطر الآلاف منهم إلى إخلاء قراهم نتيجة تعرضها لعمليات قصف شبه يومية كثيراً ما تسفر عن خسائر في الأرواح.

ففي عين عيسى وحدها، تسببت الهجمات التركية المستمرة على الناحية وريفها بفقدان وإصابة 58 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة.

(ز س)

ANHA