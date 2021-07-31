رياض الهفل: الحصار والتضييق من قبل تركيا وروسيا وحكومة دمشق هدفه ضرب مشروعنا الناجح

تستمر الدول الإقليمية وحكومة دمشق بممارسات وانتهاكات بحق شعوب شمال وشرق سوريا من خلال إغلاق المعابر الإنسانية، ومنع عبور المساعدات إلى هذه المناطق، بالإضافة إلى حرب المياه التي تتبعها تركيا بحق شعوب المنطقة عامة ومدينة الحسكة بشكل خاص، وزادت عليها منظمة اليونيسيف التي قللت من مخصصات مياه الشرب لمهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء.

وتعليقاً على هذه الممارسات قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رياض الهفل في تصريح لوكالتنا "إن هذه الأمور السياسية والاقتصادية التي يقوم بها كل من الاحتلال التركي وروسيا وحكومة دمشق، تهدف إلى إضعاف الإدارة الذاتية، بعد أن بدأ مشروعها يحقق النجاح".

وأضاف الهفل: "هذه الأمور ليست غريبة علينا ونحن متوقعون لهذا الحصار من قبل هذه الدول، التي تتصارع على حساب الشعب السوري من أجل تحقيق مصالحها".

ولفت الهفل أن "ما تقوم به هذه الدول من خلال حروبها الاقتصادية والسياسية على مناطقنا، هو من أجل إضعاف بنية الإدارة الذاتية، وفرض التنازلات عليها وضرب حالة الأمن والاستقرار التي تحققت في شمال شرق سوريا".

وقال الهفل إن "الأعمال التي قامت بها الإدارة الذاتية خلال هذه الفترة عمل كبير، وهذه الدول تحاول إفشال هذا المشروع بشتى الوسائل سواء كان عن طريق المعابر أو عن طريق قطع مياه الشرب أو مياه الأنهار".

وأضاف الهفل: "إن المستفيد الأكبر من هذه الحروب هو تركيا والروس، ولكن نحن كشعب في مناطق شمال وشرق سوريا أصبحنا نعرف هذه المخططات الاستعمارية، التي تحاك تجاه هذه المناطق وتحاول من خلال هذه الحركات الاستعمارية أن تضعف الشعب والإدارة".

'صامدون مع شعبنا حتى تحقيق مشروعنا'

مؤكداً "ولا تعني هذه الحرب أننا نستسلم لهم بل إننا صامدون مع شعبنا حتى تحقيق مشروعنا والاعتراف بهذه الإدارة النموذجية في هذه المنطقة".

وأكد الهفل أن الإدارة الذاتية أبوابها مفتوحة للحوار مع حكومة دمشق وكافة الأطراف في سبيل إنهاء الأزمة السورية وتحقيق السلام والديمقراطية لسوريا.

وشدد الهفل على أهمية التكاتف بين مكونات المنطقة والإدارة وقال: "لأن هناك تحديات وعراقيل أمامنا وأمام إدارتنا من قبل الدول الطامعة والتي تريد إفشال هذا المشروع، لذا فإن تكاتفنا كفيل بإفشال تلك المخططات".

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ANHA