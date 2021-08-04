رياض الهفل يحذّر من خطورة عودة مرتزقة داعش في حال بقائهم بلا محاكمة 

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، رياض الهفل، بدأ حديثه بالقول "يقع على عاتق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبء حماية هؤلاء المرتزقة وأسرهم وتأمين كافة المستلزمات لهم دون مساعدة من أي دولة".

وأضاف الهفل "تتعرض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لحصار كبير من كافة الجوانب، وآخرها إغلاق معبر تل كوجر، ما أثقل كاهل الإدارة الذاتية من الناحية الاقتصادية، كونها تستضيف أكثر من مليون نازح والآلاف من مقاتلي وأسر مرتزقة داعش".

وتساءل الهفل "لماذا لم يتم سحبهم (المرتزقة) إلى دولهم ومحاكمتهم هناك؟ ولماذا لم يتم إنشاء محكمة دولية في هذه المنطقة لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في المنطقة".

وأضاف الهفل "طالبنا في العديد من المرات بمحاسبة هؤلاء المرتزقة في بلدانهم ووفق قوانين بلدانهم إلا أن جميع المطالبات لم يتم أخذها بعين الاعتبار. إن لم يستطيعوا أخذهم إلى بلدانهم فلينشئوا محكمة دولية في مناطق شمال وشرق سوريا ومحاسبتهم في الأرض التي ارتكبوا فيها الجرائم".

وبّين الهفل أن مسؤولية المحافظة على مرتزقة داعش وأسرهم وتقديمهم للقضاء ليست مشكلة للإدارة الذاتية فقط، إنما هي مشكلة تخص جميع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة.

وحذّر الهفل خلال حديثه من خروج هؤلاء المرتزقة من المعتقلات في ظل هجمات الاحتلال التركي المتكررة على المنطقة وقال "تركيا ومرتزقتها مستمرون بقصف الشريط الحدودي، وهم قريبون جدًّا من السجون التي يقبع فيها مرتزقة داعش، وهذا من صالحهم؛ لأن تركيا تدعمهم وتود أن تخرجهم من السجون لاستخدامهم لمصالحها في سوريا وخارج سوريا".

وفي ختام حديثه، طالب الهفل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات صارمة وقرارات تطبق على أرض الواقع بخصوص ملف داعش، لتلافي تكرار خطر داعش مرة أخرى في سوريا والعالم.

(م)

ANHA