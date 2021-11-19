رياض الأطفال بحلب.. وجهة الأمهات لتطوير مهارات أطفالهن

تشتكي والدة الطفلة هيلان أحمد (5 أعوام)، فيدان محمد من عادات ابنتها السيئة مثل الجلوس مطولاً أمام شاشة التلفاز، وعدم اختلاطها مع الأطفال الذين يقربونها في العمر.

وتمضي الطفلة هيلان معظم وقتها منعزلة في غرفتها، ما أثار الخوف لدى والدتها التي فكرت بوسيلة تجعل ابنتها تقلع عن هذه العادة، وتمكنها من بناء علاقات اجتماعية مع أطفال جيلها.

لاحظت فيدان محمد على أطفال حي الشيخ مقصود، تقدمهم من الناحية التعليمية وزيادة تواصلهم الاجتماعي مع الأطفال في محيطهم، متسائلة عن سبب ذلك، فراحت تبحث في الأسباب التي أوصلتها إلى تأثير الروضة في تنشئة الطفل.

وتكمن أهمية رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل؛ لما لها من دور في توفير بيئة للطفل، حيث تغذي عقله وتنمي لديه حب الاستطلاع، بالإضافة إلى إكسابه المهارات والمعلومات اللازمة، فيصبح مدركاً لجوانب عديدة موجودة في بيئته.

التوعية عماد تأسيس الطفل

روضة "أزهار المستقبل" التي افتتحها مؤتمر ستار في السابع من تموز/ يوليو 2017، في حي الشيخ مقصود بحلب، تحتضن 100 طفل تراوح أعمارهم ما بين الأربع إلى ست سنوات، وتهدف إلى توعية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة.

وتعتبر التوعية في مرحلة الطفولة من أهم المهام، وهي العماد في تأسيس الطفل، فما يترتب على إهمال تربيته من الصعب تغييره بعد تخطيه لهذه المرحلة.

وتضم روضة أزهار المستقبل أربعة صفوف، وغرفة للمعلمات إلى جانب باحة لممارسة الأنشطة الترفيهية.

تعلّم أصول الحساب والهجاء

ويبلغ عدد المدرسات في روضة أزهار المستقبل ست مدرسات، كل واحدة منهن مختصة بلغة معينة "الكردية والعربية والإنكليزية"، فيما يتم تدريس أسياسيات الحساب والأرقام، والأحرف الأبجدية، وأسماء الألوان. إلى جانب وجود إداريتين ملمتين بشؤون الروضة.

تقول والدة الطفلة هيلان أحمد والسعادة تغمرها بعد تجاوزها لمشكلة ابنتها: "لقد تخلصت من القلق الذي كان يراودني من عادات طفلتي، وبات التواصل معها سهلاً، أنا بدوري كأم أساعدها في حفظ واجباتها".

من جهتها، توضح إدارية روضة "أزهار المستقبل" بيريفان عبدو أهمية الروضة: "لها دور فعّال في ضبط سلوكيات الطفل وتقدمه من الناحية الفكرية والتعليمية إلى جانب تواصل المعلمات مع الأطفال بحذر ومسؤولية".

وفي الروضة، يتعلم الطفل كيفية مسك القلم، وطريقة كتابة الأحرف وتهجئتها، وتنميته فكرياً، وضبط سلوكياته غير المرغوب بها.

وقبل خمس سنوات افتتح مؤتمر ستار، روضتين للأطفال، واحدة في حي الأشرفية باسم "براعم المستقبل" والأخرى "أزهار المستقبل"، في خطوة من شأنها تقديم المساعدة اللازمة للأمهات العاملات.

وتعلّق إدارية روضة "براعم المستقبل" التي تحتضن ما يقارب 60 إلى 70 طفل/ ـة، شذا الطراد، على الصعوبات التي يواجهنها أثناء التعامل مع بعض الأطفال، الذين يعانون من التوحد أو من متلازمة داون، قائلة: "نسعى من خلال التدابير التي نتخذها إلى خلق بيئة طبيعية للطفل الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بتكثيف التدريب والدروس وزيادة تواصله مع الأطفال من محيطه".

إلى جانب ذلك، تساهم الروضة في تدريس لغات (الكردية والعربية والإنكليزية)، بهدف تعزيز تواصله مع العالم الخارجي.

تسعى إدارة الروضة إلى إنشاء جيل قادر ومتكمن؛ لقيادة المجتمع بالعلم والقلم، جيل يتسم بالأخلاق الفاضلة.

وفي حديثه عن بناء مجتمع سليم، يقول القائد عبد الله أوجلان في متقطف من مرافعاته: "تناغُم وتَوافُق الأخلاق لحظة بلحظة مع عالمنا الذهني المعجون بالعلم؛ والعيش الدائم مع الوعي. في هذه الحالة، عندما يتكاتف العلم والسياسة والأخلاق، سنرى بأم أعيننا أنه ما من قضية اجتماعية (أو مجتمعية) إلا وسنتغلب عليها. وسنفلح في تسخيرها في خدمة البشرية عموماً، وفي خدمة شعوب منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من البشرية، على وجه الخصوص".

تجهيزات!!

ويستعد مؤتمر ستار لافتتاح روضة أخرى في حي الشيخ مقصود، وذلك فور الانتهاء من تجهيزها من معدات ولوحات ومقاعد وكادر تدريسي مختص.

وعن ذلك، تقول الإدارية في مؤتمر ستار، زينب إيبو: "مع تزايد أعداد أطفال الحي نحاول احتضان جميع أطفال الحي في روضاتنا"، مشيرة إلى رضا الأمهات عن افتتاح هذه الروضات وخاصة العاملات منهن.

وعن ردود فعل الأمهات لتبني مؤتمر ستار افتتاح الروضات، تقول زينب "إقبال أمهات على تسجيل أطفالهن في روضاتنا كبير جداً، بما يعود عليهم بالعلم والفائدة".

(ي م)

ANHA