رويترز: تركيا تختبر إس-400 قبالة البحر الأسود

وأطلق الجيش التركي صاروخًا في السماء، اليوم الجمعة، على ساحل البحر الأسود، في اختبار لأنظمة الصواريخ روسية الصنع من طراز إس -400، وفقًا لمقطع فيديو محلي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية، عمودًا رفيعًا من الدخان يتجه عالياً في السماء الزرقاء، والذي تزامن مع إصدار تركيا إشعارات تحظر دخول المجال الجوي والمياه قبالة البحر الأسود، للسماح باختبارات لإطلاق أسلحة على ما يبدو اليوم الجمعة، تشمل وحدات منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-"400، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.

وحظرت المجال الجوي التركي الطيران في المنطقة بالقرب من مدينة سينوب الساحلية لإجراء اختبار إس-400.

ومن المتوقع أن تؤدي اختبارات إس-400، إذا تم التحقق منها، إلى إثارة التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، بعدما عارضت الأخيرة بشدة شراء أنقرة للأسلحة من موسكو،

وهددت واشنطن العام الماضي بوقف مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وفرض عقوبات عليها في ظل تدهور الاقتصاد التركي ووصول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

ووقعت تركيا صفقة إس-400 مع روسيا عام 2017، وبدأت بتسلم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في تموز/يوليو العام الماضي، وكانت تركيا قد أجرت اختبارات رادار من قبل، لكن اختبار إطلاق النار هو الأول.

وبعدما ذكرت تقارير إعلامية أن أنقرة تستعد لاختبار منظومة الدفاع الروسية إس-400 طالب عضوان في الكونغرنس الأمريكي بلادهما الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على تركيا.

(م ش)