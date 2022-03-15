رويترز: مسؤولون خليجيون ينظرون في دعوة جماعة أنصار الله للتشاور في الرياض

وقال مسؤولان خليجيان لوكالة رويترز إن مجلس التعاون الخليجي ومقره السعودية يدرس دعوة جماعة أنصار الله "الحوثي" وأطراف يمنية أخرى للتشاور في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة تهدف إلى دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان، الذين رفضوا نشر أسمائهم قبل إعلان رسمي هذا الأسبوع، إنه سيتم إرسال دعوات رسمية في غضون أيام لإجراء محادثات بشأن الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين جماعة أنصار الله "الحوثي" المتحالفين مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية، حيث يدخل الصراع عامه الثامن يوم الثلاثاء.

وقالوا إن المسؤولين جماعة أنصار الله "الحوثي" سيكونون "ضيوفاً" على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في مقر الهيئة بالرياض وسيحصلون على ضماناته الأمنية إذا قبلت الجماعة الدعوة لإجراء المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 29 آذار إلى 7 نيسان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون "الحوثيون" سيوافقون على السفر إلى المملكة العربية السعودية، التي تدعم حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا.

وستكون عُمان، حيث يوجد بعض المسؤولين "الحوثيين"، والكويت، التي استضافت محادثات السلام السابقة في عام 2015، أرضية أكثر حيادية لمثل هذه المشاورات.

وقال المسؤولون إن هادي الذي يتخذ من الرياض مقرا له وافق على المحادثات.

وسعت الرياض لتخليص نفسها من الحرب المكلفة التي لا تحظى بشعبية والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

(م ش)