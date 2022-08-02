رويترز: البحرية الأميركية تنشر 4 سفن حربية شرقي تايوان قبيل زيارة نانسي بيلوسي المرتقبة

أكد مسؤول بالبحرية الأميركية لوكالة رويترز أن حاملة الطائرات "رونالد ريغن" عبرت بحر الصين الجنوبي وهي حاليا في بحر الفلبين شرق تايوان والفلبين وجنوب اليابان.

وتعمل حاملة الطائرات المتمركزة في اليابان مع سفينة الصواريخ الموجهة "أنتيتام" والمدمرة "هيغينز".

وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "في حين أنها قادرة على التعامل مع أي احتمال، فهذه عمليات انتشار اعتيادية". وأضاف أنه لا يمكنه التعليق بشأن مواقع محددة.

وأوضح المسؤول بالبحرية الأميركية أن سفينة الهجوم البرمائي "تريبولي" أيضا في المنطقة في إطار انتشار بدأ في أوائل أيار من مينائها الأصلي في سان دييغو.

ومن المتوقع أن تصل نانسي بيلوسي إلى تايبيه في وقت لاحق، الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة لرويترز، حيث قالت الولايات المتحدة إنها لن تخيفها "قعقعة السيوف" الصينية بشأن الزيارة.

ويأتي تأكيد عمليات الانتشار مع ظهور مؤشرات على نشاط عسكري على جانبي مضيق تايوان قبل زيارة نانسي بيلوسي المحتملة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إنه إلى جانب تحليق طائرات صينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح الثلاثاء، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ الاثنين.

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية اقتربت من خط الوسط صباح الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".

وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية "لامست" خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء.

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

وفي بيان، الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم ردا على "تهديدات العدو".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان، الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تحددها أن الوزارة "عززت" مستوى الاستعداد القتالي صباح الثلاثاء حتى ظهر الخميس.

وفي مدينة شيامن بجنوب شرق الصين، والتي تقع قبالة تايوان وبها وجود عسكري كبير، أبلغ سكان عن مشاهدة تحركات مركبات مدرعة.

ومنذ الأسبوع الماضي، أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات مختلفة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية في جنوب الصين والبحر الأصفر وبحر بوهان.

ووصلت نانسي بيلوسي إلى ماليزيا، الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولتها الآسيوية التي ستتضمن زيارة متوقعة لتايوان، وهو ما قد يؤدي لتصعيد التوتر مع بكين.

وأفادت وكالة أنباء "برناما" الماليزية الرسمية أن طائرة نانسي بيلوسي ووفدها هبطت في قاعدة جوية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي، أفادت وسائل إعلام محلية في تايوان أن نانسي ستصل تايبيه مساء الثلاثاء، لتصبح أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور البلاد منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.

ونقلت صحف "يونايتد ديلي نيوز" و"ليبرتي تايمز" و"تشاينا تايمز" - كبرى الصحف الوطنية في تايوان - عن مصادر مجهولة قولها إن نانسي بيلوسي ستتوجه إلى تايبيه، وستقضي ليلة الأربعاء هناك بعد زيارة ماليزيا.

وشددت الصين، يوم الثلاثاء، على موقفها الرافض للزيارة المحتملة لنانسي بيلوسي إلى تايوان، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

وجاء في الإحاطة الإعلامية أن "موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا".

وأضافت هوا تشون يينغ: "علينا الاستمرار بالحوار لإبقاء شرق القارة الأسيوية منطقة آمنة".

(م ش)