قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن "واشنطن تحاول شيطنة موسكو وتأجيج الأزمة في أوكرانيا عن طريق اتهام روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أمس السبت، إن "إدارة الرئيس، جو بايدن خلصت رسمياً إلى أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمر منذ ما يقرب من عام".

وكتب السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان على حساب السفارة الروسية على تلغرام "إننا نعتبر مثل هذه التلميحات محاولة غير مسبوقة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة التي تُشن ضدنا".

وتابع: "ما من شك في أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لتأجيج الأزمة الأوكرانية"، وفقاً لرويترز.

وتقول الحكومة الأميركية، إن منظمات تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وثقت أكثر من 30 ألف جريمة حرب منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتقول لجنة التحقيق المدعومة من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، إنها: "رصدت وقوع جرائم حرب لكنها لم تخلص بعد إن كانت تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية".

ميدانياً، استهدف الجيش الروسي معسكراً للقوات الأوكرانية في لوهانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف، مؤكدة "وقوع عشرات القتلى بصفوف القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان".

وتسعى القوات الروسية للتقدم نحو مدينة باخموت من الناحية الشمالية وتلتحم مع القوات الأوكرانية في نفس المحور الشمالي بقتال شوارع في بلدة بيريخوفكا، حسب ما نقلت شبكة العربية.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن القوات الأوكرانية تحاول صد الهجوم الروسي في قرية بيريخوفكا وسط قصف عنيف من القوات الخاصة الروسية، في محاولة؛ للدخول إلى العمق.

وتحل يوم الجمعة المقبل ذكرى مرور عام على بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا بهدف ما قالت عنه روسيا "نزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية"، فيما يقول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف الغربيون، إن "العملية العسكرية الروسية استيلاء إمبريالي غير مبرر على الأراضي".

(د ع)