روسيا: نملك معلومات استخباراتية تؤكد نقل تركيا المرتزقة إلى قره باغ

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف "لدينا معلومات استخباراتية تؤكد نقل تركيا المرتزقة إلى قره باغ بالإضافة إلى المعلومات التي تصدرها وزارة الدفاع الأرمينية بهذا الخصوص".

وجاءت تصريحات بيسكوف عقب الحوار الذي أجراه الرئيس السوري بشار الأسد مع وكالة "نوفوستي" الروسية حول استخدام تركيا المرتزقة التابعين لها في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في وقت سابق نقل تركيا لـ1200 مرتزقًا سوريًّا وليبيًّا إلى إقليم ناغورني قره باغ للقتال إلى جانب الجيش الأذري في الاشتباكات المحتدمة بين أرمينيا وأذربيجان منذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

(س ر)