روسيا: احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان قائمة

وقال كابولوف للقناة الروسية الأولى ردا على سؤال حول احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان: "من الواضح أن مثل هذه الآفاق موجودة، فالشروط أشار إليها كل من رئيس روسيا ووزير خارجيتها. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي سلطة عرقية وسياسية شاملة".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ ممثلي السلطات الأفغانية الحالية بهذا الأمر أكثر من مرة، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك أساس "لمحادثة جادة".

وأعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على تخصيص شحنة عاجلة من الحبوب لأفغانستان في حال لزم الأمر.

(ي ح)

ANHA