روسيا زادت من اعتمادها على كوريا الشمالية بخصوص التسليح واليابان تقترب من الدول العربية

تناولت الصحف والمواقع العالمية اعتماد روسيا على سلاح كوريا الشمالية، وتقرّب اليابان من الدول العربية، وسعي واشنطن إلى زيادة الضغط على روسيا.

باتت تعتمد روسيا على كوريا الشمالية بخصوص الأسلحة

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتفقد خمسة مصانع كبيرة للذخيرة في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي، ودعا المهندسين والمسؤولين إلى زيادة إنتاج الأسلحة التي تتراوح من قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومحركات صواريخ كروز، إلى بنادق القناصة والهجوم، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ولفت التقرير إلى أن جولة مصنعي الأسلحة، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، وتضمنت توقفات في المصانع التي تنتج قذائف صاروخية ومحركات الطائرات بدون طيار، كانت جزءاً من حملة صيفية للترويج لـ "تحديث" صناعة الأسلحة في بلاده، حيث تسعى بيونغ يانغ إلى الاستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الأسبوع للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة مبيعات الأسلحة، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض. وتأتي الرحلة المقررة في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ في تموز، حيث قام كيم بجولة شخصية في معرض أسلحة يضم طائرات قتالية وطائرات استطلاع بدون طيار، وأحدث جيل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

اليابان تجري محادثات مهمة مع دول الخليج والدول العربية

سيصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى المملكة العربية السعودية في 7 أيلول، لحضور اجتماع وزاري ياباني مع دول الخليج، في إطار اجتماع ياباني - خليجي مهم للخليج واليابان. واعتبرت الصحيفة هذا الاجتماع بأنه جزء من تحوّل أكبر من جانب الخليج والمنطقة للتركيز بشكل أكبر على العلاقات مع الدول في آسيا، وخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الاقتصادات القوية.

وبحسب تقارير، فإن المحادثات مع دول الخليج ستتضمن مناقشة حول التجارة والأمن العالمي، وأنها تمثل فرصة لمراجعة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين اليابان ودول المنطقة، حيث تجاوزت التجارة بين الطرفين 100 مليار دولار العام الماضي.

ويُظهر الاتجاه العام كيف تركّز دول المنطقة الآن بشكل أكبر على شرق آسيا، والعكس صحيح، كيف أصبحت دول شرق آسيا الآن أكثر اهتماماً بالشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تضغط على الإمارات بشأن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تغذي الحرب الروسية

يزور مسؤولون أميركيون، إلى جانب نظرائهم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة المعاملات المالية للدولة الخليجية مع روسيا.

وتضغط إدارة بايدن على الإمارات العربية المتحدة لوقف تدفق البضائع، التي يقول المسؤولون الأميركيون إنها تستخدم لتعزيز المجهود الحربي الروسي.

ويزور مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الدولة الخليجية الغنية هذا الأسبوع، فيما قالت وزارة الخارجية إنه جزء من "المشاركة الدبلوماسية الأوسع" مع الدول الشريكة لمناقشة مساءلة روسيا عن غزوها لأوكرانيا.

وحذرت إدارة بايدن الشركات، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، من أنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى أسواق مجموعة السبع للتعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.

(م ش)