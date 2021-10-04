روسيا ومصر تتفقان بشأن الأزمة السورية وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن بلاده تتفق مع مصر بشأن ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور موسكو حالياً.

وأضاف لافروف أن العلاقات الروسية المصرية "تشهد تطوراً على الصعيد الاقتصادي، وأيضاً في مجال السياحة".

وأشار إلى أنه تبادل ونظيره المصري الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا تدريجياً.

كما ناقش الجانبان مساعدة سوريا لتجاوز أزمتها وضرورة عدم تسييس المساعدات الموجهة للسوريين، بحسب ما ذكره لافروف في المؤتمر.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة تتطلع إلى استمرار تفعيل مجالات التعاون مع روسيا.

وشدد على أهمية مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه تناول مع نظيره الروسي ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا لضمان استقرار المنطقة.

(ل د)