روسيا ودمشق تقصفان مناطق في خفض التصعيد

قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في الحواجز المحيطة بمنطقة "خفض التصعيد" بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، محيط كلّ من معارة النعسان والأرابيخ وتفتناز ومحاور كنصفرة، والفطيرة، وكفر عويد، سفوهن، والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب المحتل، وفق ما نشره المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنّت، منذ الصباح الباكر، 4 غارات استهدفت بلدة الفطيرة جنوب جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

ونوّه المرصد إلى أن الاحتلال التركي قصف يوم أمس، مواقع تجمّع قوات حكومة دمشق في ريف إدلب.

وأضاف أنه كانت هناك محاولة جديدة لتقدّم قوات حكومة دمشق، لاستعادة النقاط التي خسرتها لصالح مرتزقة "أنصار التوحيد" التابع لمرتزقة "تحرير الشام"، قبل أيام، في قرية الملاجة بريف إدلب، تزامناً مع تمهيد بري بنحو 1500 قذيفة مدفعية وصاروخية.

(س ع)