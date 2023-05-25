روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق تحدد إجراءات نشر أسلحة نووية

وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس، اليوم الخميس، وثيقة لنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت وزارة دفاع في بيلاروس في بيان على قناتها: "خلال الاجتماع، تم التوقيع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروس".

كما ناقش وزيرا الدفاع خلال الاجتماع الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب التوقيع، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن الغرب يشن حربا غير معلنة على روسيا وبيلاروس.

وأضاف شويغو: "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا.. النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".

وتابع شويغو قائلا: "يجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية. ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد".

(م ش)