روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف أجزاء من زابوروجيا

قالت الوكالة النووية الأوكرانية إن "الصواريخ الروسية ألحقت أضراراً بجزء من محطة عملاقة للطاقة النووية تسيطر عليها روسيا، لكن لم ينجم عن ذلك أي تسرب إشعاعي".

ويأتي ذلك بعد أن قالت الشركة المشغلة لمحطة زابوروجيا إن "أجزاء منها تضررت بشكل خطير من الضربات العسكرية الروسية، مما أدى إلى إغلاق أحد المفاعلات".

وقالت الشركة المشغّلة للمحطات النووية الأوكرانية (إنيرجواتوم) إن "وحدة من النيتروجين والأكسجين وخط كهرباء عالي الجهد تضرراً في محطة زابوروجيا - الأكبر في أوروبا - في جنوب أوكرانيا".

كما تتهم أوكرانيا القوات الروسية بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية من الموقع، مستخدمة "تكتيكات إرهابية"، بينما ألقى مسؤولون محليون معيّنون من روسيا باللوم على أوكرانيا في القصف، حيث اعتبرت وزارة الدفاع الروسية قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية "عملاً إرهابياً نووياً".

من جهته، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "وفقاً للاتفاقية الدولية التي تم تبنيها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان/ أبريل 2005، فإننا نعتبر هذه الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية إرهاباً نوويا".

وأضاف: "في حالة وقوع حادث في محطة زابوروجيا النووية، ستحدث كارثة عالمية من صنع الإنسان، وستتجاوز من حيث حجم التلوث الإشعاعي إلى حد كبير عواقب الحوادث التي وقعت في محطتي الطاقة النووية في تشرنوبيل وفوكوشيما".

ودعا رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة الأعمال الإجرامية لسلطات كييف واتخاذ تدابير عاجلة لمنع الاستفزازات في المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا.

من جانب أخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أكثر من 80 مرتزقاً أجنبياً في منطقة دنيبروبتروفسك، ونحو 500 مسلح أوكراني في منطقة خيرسون".

كما أعلنت الدفاع الروسية بأن "الجماعات المسلحة الأوكرانية نشرت مدرعات وراجمات صواريخ قرب مؤسسة تعليمية في مدينة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد مكتب "تمثيل جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار"، بأن "القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك صباح اليوم الأحد".

وأضاف البيان أن "منطقتي جولموفسكي وزايتسيفو قد تعرضتا أيضاً للقصف في الصباح الباكر من اليوم".

(د ع)