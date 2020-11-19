روسيا والمحتل التركي يواصلان تسيير الدوريات المشتركة شمال سوريا

واصلت الشرطة العسكرية الروسية، في إطار تنفيذ تفاهمات سوتشي، تسيير الدوريات المشتركة مع قوات الاحتلال التركي على الحدود مع شمال وشرق سوريا، وذلك بتسيير دورية جديدة غرب مدينة كوباني.
خبر 2020-11-19T09:06:00 كوباني

وسيّرت الشرطة العسكرية الروسية برفقة قوات من الاحتلال التركي، صباح اليوم، دورية مشتركة على الحدود غرب مدينة كوباني شمال وشرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالتنا بأن الدورية انطلقت قبل لحظات من قرية آشمة الحدودية، بعد أن دخلت 4 مدرعات تركية إلى الأراضي السورية، حيث كانت 4 مدرعات روسية تنتظرها، ثم بدأ الجانبان تسيير الدورية بمحاذاة الحدود السورية التركية.

ومن المقرر أن تجوب الدورية قرى حدودية تقع في الريف الغربي لمدينة كوباني، وذلك في إطار التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 تشرين الأول من العام الفائت.

ويعمل الجانبان، الروسي والتركي، على تسيير الدوريات منذ ذلك الحين وحتى الآن، وكانت آخر دورية جرى تسييرها في ريف مدينة كوباني يوم الخميس الفائت 12 تشرين الثاني الجاري.

وإلى جانب تسيير الدوريات، نص التفاهم في سوتشي على إيقاف العمليات القتالية في شمال وشرق سوريا، لكن الاحتلال التركي برفقة مرتزقته يواصلون، وبشكل يومي، خرق هذا البند ويهاجمون محيط ناحية عين عيسى وقراها، بالإضافة إلى قرى ناحية تل تمر وزركان وكري سبي/تل أبيض.

ويأتي هذا تزامنًا مع صمت روسيا التي تعتبر طرفًا ضامنًا في الاتفاق، وهي ملزمة بإجبار تركيا على وقف خروقاتها.

(س ع/ج)

ANHA


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