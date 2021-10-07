روسيا والاحتلال التركي يسيّران دورية مشتركة في ناحية الدرباسية

وانطلقت الدورية المشتركة المؤلفة من أربع مدرعات عسكرية من كلا الجانبين "روسية، والاحتلال التركي"، برفقة حوامتين روسيتين، من البوابة المخصصة لدخول دوريات الاحتلال التركي في قرية شيرك الحدودية 13 كم غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأفاد مراسلنا أن الدورية المشتركة بدأت جولتها من قرية "شيرك ودليك" في ناحية الدرباسية، وتوجهت للقرى الغربية لناحية زركان، وجابت كلًّا من قرى "كسرى، وإبراهيمية، فقيرة، عراضي"، لتعود إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك غرب الناحية.

وبدأت الدوريات الروسية والاحتلال التركي المشتركة في مناطق شمال وشرق سوريا، منذ احتلال الدولة التركية لمدينتي سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، تشرين الأول عام 2019.

(أح/ أ م)

ANHA