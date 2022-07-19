روسيا توقّع مذّكرة تصبح بموجبها أكبر مستثمر أجنبي في الطاقة الإيرانية

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجاستمر للوكالة إن "الطرفين اتفقا على تطوير حقل غاز الشمال أو حقل بارس الجنوبي وحقل غاز بالقرب من جزيرة كيش، حيث سيستثمر الجانب الروسي 10 مليارات دولار".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "هذه المذكرة ستؤدي إلى أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية، حيث ستجذب عشرات المليارات من الدولارات من روسيا الى حقول النفط والغاز الإيرانية".

(م ش)