روسيا تتجه نحو سَورنة ليبيا وعقوبات ترامب ضد إيران وفنزويلا تثبت فشلها

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، إلى حرب روسيا في ليبيا وفشل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

لوس أنجلوس تايمز: يمكن للطائرات الروسية في ليبيا أن تفتح مرحلة جديدة في أكبر حرب بالوكالة في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية "يبدو أن الطائرات الحربية الروسية، وهي مزيج من ما لا يقل عن 14 مقاتلة من طراز MiG-29 وقاذفات مقاتلة من طراز Su-24، أقلعت من قاعدة في روسيا في وقت ما في منتصف أيار/مايو وحلقت من حميميم حيث أعيد طلاؤهم هناك، وحجبت علاماتهم الجوية التابعة للاتحاد الروسي، قبل أن تحلق أكثر من 1200 ميل وتهبط في شرق ليبيا.

الانتشار، الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع ونفته موسكو، هو الأحدث في سلسلة من التصعيد التي شهدت جميع أنواع الأسلحة التركية والإماراتية، والأنظمة الروسية، والمدرعات الأردنية.

فالولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تجاهلت إلى حد كبير الصراع، يخشون الآن أن تفتح مرحلة جديدة في أكبر حرب بالوكالة في الشرق الأوسط، حيث تتعدى روسيا على الجناح الجنوبي لأوروبا، ويرى الكثيرون أن موسكو تطبق الكثير من كتاب اللعب نفسه الذي استخدمته في سوريا.

واشنطن بوست: عقوبات ترامب فاشلة.. لقد أثبتت فنزويلا وإيران ذلك للتو

ومن جانبها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا على كل من إيران وفنزويلا وقالت في هذا السياق "أبحرت ناقلات إيرانية الى المياه الفنزويلية هذا الأسبوع، مما أثار القلق بين صقور واشنطن الذين يستشهدون بالأخبار كدليل على أن كراكاس وطهران شريكان في تحالف شنيع يهدد الأمن في نصف الكرة الغربي.

إن الحكومات في كل من طهران وكراكاس قمعية وغير جديرة، ولا تخدم مصالح مواطنيها، لكن جهود الولايات المتحدة لإحداث تغيير في النظام من خلال ما تسميه "الضغط الأقصى"، من خلال العقوبات القاسية وغيرها من أشكال الضغط الاقتصادي، لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير ضئيل على سياسات كلتا الحكومتين.

وبحضور الإيرانيين من خلال التجارة لتحقيق المنفعة المتبادلة، لم تتغلب هذه الدول المتعثرة بنجاح على العقوبات الأمريكية فحسب، بل وسجلت أيضاً نقاطاً في مجال العلاقات العامة في هذه العملية.

ويقول كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية فيل جونسون: "أشعر أنه حتى لو لم يحتفلوا بها علناً، فإن معظم الناس هنا سعداء بأي شيء يخفف من نقص الوقود".

ومع ذلك، يبدو أن نهج واشنطن الحالي تجاه كليهما يعزز قبضتهم على السلطة، ولا يظهر القادة في طهران وكراكاس أي علامات على الانحناء للضغوط الخارجية أو رغبات سكانهم.

وتتقارب إيران وفنزويلا منذ سنوات، وبدأت العلاقة تزدهر بعد أن استضافت فنزويلا قمة أوبك عام 2006، وزادت العلاقة بين الرئيس الفنزويلي آنذاك هوغو شافيز مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وقال جونسون "إن أحمدي نجاد شخصية قريبة إلى شخصية شافيز، كلاهما كانا مناهضين للولايات المتحدة، الشعور بأنهما في صراع مشترك ضد واشنطن، جعلهما يريان نفسيهما في نفس المعركة".

ويبدو الآن أن سياسة الضغط القصوى لترامب ساعدت عن غير قصد على إحياء هذا التحالف الذي ضعف بعد وفاة شافيز وانتهاء ولاية نجاد.

وول ستريت جورنال: زعيم جديد يحاول توجيه العراق في ضوء التنافس بين الولايات المتحدة وإيران

وبدورها تطرقت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية إلى الأوضاع العراقية وقالت "تكمن مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الموازنة بين قوتين متخاصمتين، هما الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على توجيه دفة العراق بعيداً عن احتمالية التحول إلى ساحة للمعركة بينهما.

واجتمعت واشنطن وطهران بهدوء خلف سياسي عراقي تريان أنه سيكون حاسماً لمنع المزيد من الفوضى في بلاده.

وكرئيس للوزراء، قدم الكاظمي بالفعل مبادرات طيبة للمتظاهرين الذين عارضوا النفوذ الإيراني والجماعات الموالية لطهران التي تعتبر المظاهرات "مؤامرة أمريكية".

وبعد أيام من توليه منصبه، أمر بمداهمة ميليشيا صغيرة قتلت متظاهراً في مدينة البصرة الجنوبية، في خطوة ينظر إليها على أنها علامة على نيته تحجيم الفصائل الأكثر قوة والمرتبطة بإيران.

وبعدها بأيام، وفي خطوة واضحة لطمأنة هذه الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران، زار مقرها وأشاد بدورها في الحرب ضد داعش.

ويقول المحلل السياسي العراقي غالب الشهبندر والذي يعرف الكاظمي منذ أن كان مراهقاً "إنه (الكاظمي) يصنع صداقات، حتى مع أعدائه".

ويأمل داعمي الكاظمي في أن يتمكن من الحفاظ على التوازن الهش من أجل وضع العراق في مسار أفضل، بعد أن خرجت البلاد من الحرب ضد داعش وتكافح حالياً مع ضغوط انخفاض أسعار النفط.

وعمل المسؤولون الأميركيون بشكل وثيق مع الكاظمي بصفته رئيساً لجهاز المخابرات خلال الحرب ضد داعش، وصعوده يمثل فرصة لإصلاح العلاقات التي تلاشت في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ويقول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "إن الكاظمي قام بعمل جيد كرئيس للمخابرات، مرحّباً في الوقت ذاته بالشراكة معه".

ومن المقرر أن يعقد البلدان حواراً استراتيجياً في حزيران/يونيو لتحديد شروط علاقتهما المستقبلية، حيث تتطلع واشنطن إلى تقليص التزاماتها دون تمكين داعش من الظهور مرة أخرى.

وقال دبلوماسي غربي إن "هناك بعض الأمل والتفاؤل بأن لدينا شريك يعمل أولاً وقبل كل شيء للعراق".

(م ش)