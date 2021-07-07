روسيا تطالب بإيقاف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

وصرح المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتيف للصحفيين يوم الأربعاء بأن روسيا تصر على أنه يجب عدم تمديد آلية المساعدات عبر الحدود لسوريا لأن هذا الشكل لم يعد مفيداً.

وقال، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية: "طبعاً نحن نصر على اختتام هذه الآلية".

وأضاف لافرينتيف أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مدعياً أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر إلى شمال شرق سوريا، ولفت بأن المساعدات التي تصل الى إدلب مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين.

وقال لافرينتيف من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، التي تحتضن اليوم جولة جديدة من سلسلة اجتماعات آستانة بين روسيا وتركيا وإيران التي تجتمع لمناقشة مصالحها في الأراضي السورية، إن روسيا ستناقش عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية السورية مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن.

وأضاف: "سنجري مناقشة تفصيلية حول استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. كما تعلمون، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيدرسن إلى هنا. وسنواصل المناقشات معه حول هذه المسألة، وحول الحاجة إلى عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية".

وعلى حد تعبير لافرينتيف، فإن جميع الأسس والشروط المسبقة لاجتماع آخر للجنة الدستورية موجودة بالفعل.

ومضى يقول إن الوفود التي وصلت إلى نور سلطان ستناقش أيضاً العديد من القضايا الملحة الأخرى، بما في ذلك من منظور الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا.

وقال الدبلوماسي الروسي: "بطبيعة الحال، نحن قلقون للغاية بشأن الوضع على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. سنناقش بالتأكيد المسألة المهمة المتمثلة في بناء حوار بناء بين القوى الديمقراطية السورية ودمشق".

وفي سياق متصل، نقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر أن جولة آستانة ستناقش تمديد التفويض الأممي لإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود والذي ينتهي في 10 تموز/يوليو الجاري.

ووفق المصادر فإن الجانب التركي أبلغ الروس رفضه القاطع لفتح معبر تل كوجر/اليعربية مع العراق بسبب موقفه المعادي للكرد.

وقدمت إيرلندا والنرويج مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر تل كوجر/اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حالياً.

(م ش)