روسيا تسيّر دورية مشتركة مع الاحتلال التركي شرق كوباني

وانطلقت الدورية من قرية غريب الحدودية شرق مدينة كوباني بمشاركة 4 مدرعات تركية و5 مدرعات روسية بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى حدودية تقع شرق مدينة كوباني على الحدود السورية مع باكور (شمال كردستان).

ويأتي تسيير الدورية تطبيقا لتفاهمات سوتشي التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

ونص التفاهم على تسيير دوريات مشتركة على الحدود بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية، إضافة إلى وقف إطلاق نار في المنطقة وتمركز قوات الحكومة السورية على الحدود السورية مع باكور وابتعاد قسد عن الحدود 30 كيلومتراً.

لكن الاحتلال التركي يواصل خرق الاتفاق عبر قصف مناطق شمال وشرق سوريا وشن الهجمات عليها ولا سيما في عين عيسى وتل تمر ومنبج، على الرغم من تواجد القوات الروسية على مقربة من مواقع القصف بصفتها ضامن.

(س ع/ج)

ANHA