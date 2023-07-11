روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا من معبر باب الهوى

واستخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يمدّد 9 أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا ، وذلك غداة انتهاء مفعول الآلية التي كانت تسمح بمرور المساعدات عبر معبر باب الهوى الذي تحتله تركيا ومرتزقتها.

هذا في حين طالبت الأمم المتحدة ومنظّمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرّت روسيا على تمديدها لستّة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، بتمديد الآلية 9 أشهر.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا: "آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا هي استفزاز ومسرحية".

وأضاف نيبينزيا: “الغرب غير مهتم إلا باستخدام آلية نقل المساعدات لنقل الإرهابيين”.

وتابع: "كل ما يتحدث به الغرب هو نفاق والحكومة السورية فتحت معبرين إنسانيين"، مضيفاً "أي آلية ستسمح بمرور الإرهابيين هو انتهاك لسيادة سورية وسلامتها".

المندوب الروسي قال أيضاً : “المشكلة تكمن في مضمون قرار تمديد المساعدات وليس المدة الزمنية له".

إلى ذلك، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون: "إيصال المساعدات عبر الحدود يجب أن يحترم سيادة سوريا".

وواصل حديثه: "ندعو إلى تلافي ازدواجية المعايير وعدم تسييس القضايا الإنسانية".

في المقابل، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: "يجب ألا يكون إيصال المساعدات إلى سوريا مرتبطاً بقرار روسيا".

وذكرت أيضاً: "منذ عام 2014 تقيد روسيا إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

(سـ)