قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، إنه لا أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

وأضاف أوليانوف أنه كان من المقرر عقد المشاورات بين الوكالة وطهران في النصف الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن قراراً قدمته أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في جلسة لمجلس محافظي الوكالة جاء في "وقت غير مناسب وكانت له نتائج عكسية" على المحادثات، حسب تعبيره.

في سياق متصل، نقلت شبكة العربية عن دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إنه "ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات" مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن المفاوضات "انتهت".

وأضاف: "إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أولاً قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً: "لنرى ما سيحصل".

وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الغربية من دون التوصل لنتيجة بعد إصرار إيران على إغلاق التحقيق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع سرية لم تكشف عنها إيران سابقاً.

من جهتها، ترفض الوكالة إغلاق التحقيق قبل الحصول على أجوبة مقبولة من إيران.

(د ع)