روسيا تشدد على الالتزام بالاتفاق النووي.. وإيران تؤكد استئنافه قريباً

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها وفقاً للاتفاق النووي".

ودعا وزير الخارجية الروسي: "الدول العربية وإيران، للنقاش حول كافة القضايا المشتركة".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "تسعى لحوار إقليمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن عبد اللهيان قوله، إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريباً في فيينا.

وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان قال إن طهران "تلقّت إشارات تفيد بأن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مهتمة من جديد بتنفيذ الاتفاق".

وأكد الوزير الإيراني أنه يجري حالياً "وضع اللمسات الأخيرة على المشاورات في هذا الصدد، وسنستأنف قريباً مفاوضاتنا في فيينا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

(ل د)