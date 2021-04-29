روسيا تصف الاجتماع مع الوفد الأميركي في فيينا بالمفيد

وقال الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في فيينا بتغريدة على تويتر:" أجرينا مناقشة مفصلة ومفيدة للغاية حول الموضوعات الرئيسة التي هي قيد النظر في سياق المحادثات الجارية في فيينا من أجل الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة"

وكان أوليانوف اجتمع أمس، الأربعاء، أيضًا مع المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران روبرت مالي.

ويذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات كانت استؤنفت الثلاثاء، من قبل إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء اتفاق عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وتدور نقاط الخلاف الرئيسة حول العقوبات التي يجب على واشنطن أن ترفعها، والخطوات التي يجب على طهران اتخاذها لاستئناف التزامها بالحد من برنامجها النووي، وكيفية ترتيب هذه العملية لإرضاء الطرفين.

ويوم الثلاثاء سعت إيران والقوى العالمية إلى تسريع الجهود الرامية إلى إعادة واشنطن وطهران للامتثال لاتفاق عام 2015 النووي. فيما أكّد مندوبون روس وصينيون أن جميع الأطراف اتفقت على "تسريع" العملية.

ويشار إلى أن أطراف المفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق ملموس بحلول منتصف أيار/ مايو قبل انتهاء أمد اتفاق للمراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقبل الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 18 حزيران/ يونيو.

(د ع)