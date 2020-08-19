روسيا تصعّد على حدود تركيا والنجيفي يضغط للتغاضي عن تصعيد الأخيرة في العراق

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى الوضع في إدلب، بالإضافة إلى التوتر العراقي – التركي، وإلى التدخل التركي والقطري في ليبيا.

الشرق الأوسط: غارات روسية شمال إدلب قرب حدود تركيا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب، وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "شن الطيران الحربي الروسي غارات مكثفة على ريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية في هطاي، في الوقت الذي دفعت فيه تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا".

وأضافت "انطلقت الغارات منذ الليلة قبل الماضية، واستمرت أمس (الثلاثاء)، حيث نفذ الطيران الروسي أكثر من 20 غارة على أطراف بلدة معرة مصرين وقرية الشيخ بحر الشيخ ومحيطها ومحيط حربنوش التي توجد بها معسكرات لـ«هيئة تحرير الشام»، كما تضم أيضًا مخيمات للنازحين".

وفي الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على قرى وبلدات كنصفرة وسفوهن والبارة والموزرة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وتل واسط والزيارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، فيما ردت (فصائل المعارضة السورية المسلحة)، و«هيئة تحرير الشام» بقصف مماثل استهدف مناطق سيطرة قوات النظام".

العرب: النجيفي رجل أردوغان الوفي يضغط على الكاظمي للتغاضي عن التصعيد مع تركيا

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "كشفت مصادر واسعة الاطلاع، عن مساع حثيثة يقوم بها السياسي المخضرم الذي ينحدر من خلفيات حزبية على صلة بالإخوان المسلمين أسامة النجيفي، لتطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا".

وأَضافت "وسط التوترات المتصاعدة قالت مصادر سياسية إن أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق الذي يتزعم حاليًّا جبهة “الإنقاذ والتنمية”، التي لديها بضعة نواب في البرلمان، يتحرك بين أوساط عديدة لتطويق الأزمة بين بغداد وأنقرة".

وذكرت المصادر في تصريح للصحيفة "أن النجيفي اتصل بالسفير التركي في بغداد فاتح يلدز ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أن يتصل برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحث جميع الأطراف على التهدئة".

وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية مترسّخة.

وسبق للنجيفي أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

ويقول مراقبون محليون من مدينة الموصل التي ينحدر منها زعيم ما يعرف بـ”جبهة الإنقاذ”، إن النجيفي يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، التي تعتبرها أنقرة حتى اليوم منطقة تركية يجب استعادتها يومًا ما.

وتقول المصادر إن النجيفي يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغوط على الكاظمي كي يتغاضى عن التصعيد التركي ضد العراق.

ويستغرب مراقبون تدخل شخصية سياسية في ملف يتعلق بعلاقات العراق الخارجية على المستوى الرسمي، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته بمسؤولين رسميين ومطالبتهم باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، بعيدًا عن مصالح العراق وشعبه.

وذكرت المصادر أن النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.

وأوضحت أن النجيفي يستعين بمسعود البارزاني لمضاعفة الضغوط على الكاظمي، كما يحشد جهود أطراف سياسية على علاقة سياسية مشبوهة بتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

البيان: المسماري: الآلة التركية القطرية اجتمعت لنقل المعركة من شرق المتوسط

ليبيًّا، قالت صحيفة البيان: "اعتبر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، وجود سببين وراء زيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار، والقطري خالد العطية، العاصمة طرابلس أول من أمس، الأول محاولة نقل تركيا المعركة من منطقة شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، والثاني محاولة التهدئة بين التنظيمات والميليشيات المتصارعة في طرابلس، موضحًا أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، لا يريد وقف إطلاق النار ولا التهدئة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يريد الوقت فقط".

العرب: الحكم في اغتيال رفيق الحريري يفاجئ اللبنانيين

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب: "فاجأت المحكمة الدولية، التي نظرت في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، اللبنانيين عندما اكتفت بإدانة متهم واحد من حزب الله هو سليم عياش، لكن سياسيين لبنانيين أعربوا عن اعتقادهم أن أهم ما في الحكم هو الرسالة السياسية التي انطوى عليها عندما وضع اغتيال رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005 ضمن سياق استياء النظام السوري وحزب الله من سلوكه".

والمتهمون البارزون في القضية، الذين لهم صلات بحزب الله، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدرالدين “قُتل في سوريا”.

والتقط سعد الحريري الذي حضر إلى لاهاي للاستماع إلى حكم المحكمة، أبعاد هذا الحكم قائلًا “عرفنا الحقيقة اليوم جميعًا، وتبقى العدالة التي تريد أن تنفذ مهما طال الزمن”. وعبّر عن ارتياحه لقرار المحكمة طالبًا من حزب الله التعاون وتسليم المدان بقتل والده، كما طالب اللبنانيين بعدم قبول أن يصبح وطنهم مرتعًا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال، في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة “وكأنه لم يصدر”.

واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن حصر الاتهام في سليم عياش لا يعني أنه الوحيد المسؤول عن التنفيذ، بل لأن مثل هذه العملية التي نفذتها مجموعة موثوقة جدًّا وشبكة مُغلقة ومحترفة من حزب الله يصعب اختراقها، فيصبح من الصعب جدًّا معرفة كل المتورطين والوصول إلى الأدلة الكافية لإدانتهم.

واعتبر سياسي لبناني أن قرار اغتيال شخصية مثل رفيق الحريري لا يتخذه حسن نصر الله وقاسم سليماني فقط، إنهما شركاء في القرار، لكن جريمة بهذا الحجم لا تحصل إلا بعد موافقة علي خامنئي شخصيًّا.

وأضاف السياسي في تعليق على قرار المحكمة الدولية “حصلنا اليوم على الجزء التقني من الحقيقة، لكن اغتيال رفيق الحريري هو مشروع سياسي متكامل، وما الحقيقة التقنية التي عرفناها إلا وسيلة لهذا المشروع”، وشدد السياسي في تصريح لـ” العرب” على أن الاكتفاء بالحقيقة التقنية والعدالة هو خيار منقوص، لأنهما لا يشكلان رادعًا كافيًا لوقف آلة القتل.

وطالب بالعقاب باعتباره واجبًا ضروريًّا؛ لأن “منظومة الإجرام فاجرة وفيها كل الشر، لا ترتدع أخلاقيًّا بانكشاف الحقيقة”.

(ي ح)