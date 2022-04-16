روسيا تقصف مصنعاً للدبابات بمحيط كييف ومسؤولون بريطانيون على قائمة الحظر الروسية

واستهدف قصف روسي مصنعاً عسكرياً ينتج دبابات في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مصنعاً للمعدات العسكرية في كييف غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

ويأتي ذلك بعد أن غرقت السفينة الحربية الروسية "موسكفا" قرب سواحل البحر الأسود، يوم الخميس.

وبحسب فرانس برس، ينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع، حيث يمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه ليس لديه معلومات عن ضحايا، بحسب الوكالة.

وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام" إن "صواريخ جو- أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف".

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية والدفاع البريطانيين في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي نشر على موقعها الالكتروني: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والتي شملت فرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في روسيا، تم اتخاذ قرار (رداً على العقوبات البريطانية ضد روسيا) بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية... وتتضمن القائمة أسماء بالرعايا البريطانيين الذين مُنعوا من الدخول. ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس".

وتتضمن القائمة أيضاً أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

(د ع)