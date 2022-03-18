روسيا تقصف غرب أوكرانيا واليابان وأستراليا بصدد فرض عقوبات جديدة على الأولى

قال رئيس بلدية لفيف الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت منطقة بالقرب من مطار مدينة لفيف بغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقالت مصادر غربية ومسؤولون أوكرانيون إن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا تعثر، مما قلل من توقعاتها بتحقيق نصر سريع وإطاحة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

اعتمدت روسيا بشكل كبير على الصواريخ والقصف لإخضاع القوات الأوكرانية، لكنها لم تسيطر على أي المدن العشرة الكبرى بعد.

وسُمع ما لا يقل عن ثلاث انفجارات بالقرب من مطار لفيف صباح الجمعة، مع تسجيل مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر انفجارات كبيرة وتصاعد أعمدة من الدخان، بحسب وكالة رويترز.

وقال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، إن عدة صواريخ أصابت منشأة لصيانة الطائرات ودمرت مبان، لكنها لم تسفر عن إصابات.

في حين أعلنت اليابان وأستراليا عن إجراءات منفصلة لفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات الروسية، بما في ذلك حكمان لهما صلات بصناعة التعدين الأسترالية، بالإضافة إلى مصدر الأسلحة المملوك للدولة في روسيا ووزارة المالية والبنك المركزي.

وعقدت محادثات لليوم الرابع على التوالي بين المفاوضين الروس والأوكرانيين يوم الخميس، عبر الاتصال بالفيديو، لكن الكرملين قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن روسيا شنت الحرب لإخضاع جار يسميه بوتين دولة مصطنعة. وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.

ومن جهتها، أعلنت السلطات في "جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك" أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية شرقاً، وسط وقوع قتلى وجرحى، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأفادت سلطات جمهورية دونيتسك اليوم الجمعة بمقتل أربعة مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك: "في مجال العمليات، تلقت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك معلومات عن مقتل أربعة مدنيين نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على طول شارع بتروفسكي، 11 بمنطقة كيروف في دونيتسك".

وفي "جمهورية لوهانسك" قالت السلطات إن القوات الأوكرانية استهدفت 5 مناطق سكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما يبحث سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية المحاصرة من القوات الروسية، عن ناجين بين أنقاض مسرح تعرض للقصف.

ولا تزال الأنظار مشدودة نحو مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة في الجنوب الشرقي لأوكرانيا، حيث اتهم زيلينسكي القوات الجوية الروسية الأربعاء بأنها قصفت "عمداً" مسرحاً لجأ إليه مئات السكان.

وقال زيلينسكي "يجب على العالم في نهاية المطاف الإقرار بأن روسيا أصبحت دولة إرهابية".

وأشارت رئاسة بلدية ماريوبول إلى أن "أكثر من ألف" شخص كانوا موجودين في ملجأ تحت المسرح عندما تعرض للقصف. ولم يتم إعلان أي حصيلة للضحايا حتى الآن.

وقالت المبعوثة الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا إن الملجأ صمد أمام القصف، مضيفة "نعتقد أن الجميع نجوا". وأشارت إلى أن "عملية انتشال الناجين من تحت الأنقاض بدأت".

ومن جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنه سجل 2032 ضحية مدنية في أوكرانيا - 780 قتيلاً و1252 جريحاً.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 3.2 مليون مدني فروا إلى الدول المجاورة.

(م ش)