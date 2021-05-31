روسيا تكشف عن مخططها للرد على تحركات دول الناتو

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع في الوزارة، اليوم الإثنين، إن التهديد العسكري مستمر في التفاقم في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إذ تعمل دول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة، على زيادة كثافة التحليقات لطيرانها الاستراتيجي، وتنشر سفنًا حربية مزودة بصواريخ كروز، كما يزداد عدد تدريباتها العسكرية هناك.

وقال شويغو: "إن الوضع في الاتجاه الاستراتيجي الغربي يتسم بتزايد التهديدات العسكرية، فعلى مدى السنوات السبع الماضية زادت كثافة رحلات القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية الأميركية في أوروبا 14 مرة".

وأضاف: "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن في العالم وتجبرنا على اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة. نعمل باستمرار على تحسين التكوين القتالي للقوات، وبحلول نهاية العام، سيتم إنشاء حوالي 20 تشكيلًا ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية".

وأوضح شويغو أن هذه الإجراءات التنظيمية "تتزامن مع توريد أسلحة ومعدات عسكرية حديثة"، موضحًا أنه من المقرر تزويد قوات المنطقة الغربية بنحو ألفي قطعة سلاح هذا العام.

(د ع)