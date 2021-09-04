روسيا تخيّر أهالي درعا بخروج المسلحين أو عودة العمليات العسكرية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول نحو 22 حافلة إلى حاجز الشرع في مدخل مدينة درعا، لتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري المحتل فقط.

وأعطت القوات الروسية اللجنة المركزية في درعا البلد مهلة إلى ساعات المساء الأولى من اليوم لركوب رافضي التسوية والراغبين بالخروج حافلات التهجير، أو عودة العمليات العسكرية.

ويسود الهدوء الحذر عموم منطقة درعا البلد بعد فشل المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا واللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(د ع)