روسيا تحذر من أنها ستنشر أسلحة نووية في البلطيق في حال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

حذر أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو، اليوم الخميس، من أنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، فسيتعين على روسيا تعزيز دفاعاتها في المنطقة، بما في ذلك نشر أسلحة نووية، بحسب وكالة رويترز.

تدرس فنلندا التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا، والسويد ما إذا كانت ستنضم إلى حلف الناتو أم لا. قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين يوم الأربعاء، إن فنلندا ستتخذ قرارًا حيال هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة.

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، فسيتعين على روسيا تعزيز قواتها البرية والبحرية والجوية في بحر البلطيق لاستعادة التوازن العسكري.

كما أثار ميدفيديف بشكل صريح التهديد النووي بقوله إنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن بحر البلطيق "الخالي من الأسلحة النووية" - حيث تقع منطقة كالينينغراد الروسية بين بولندا وليتوانيا.

وتسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وإثارة مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة.

يقول بوتين إن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ضرورية؛ لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تدافع ضد اضطهاد الناطقين بالروسية من قبل أوكرانيا.

(م ش)