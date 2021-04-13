روسيا تهدد واشنطن والناتو يدعو الأولى لوقف استفزازاتها في أوكرانيا

وحذّرت روسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة لضمان بقاء سفنها الحربية بعيدة عن شبه جزيرة القرم "لمصلحتها"، ووصفت انتشارها في البحر الأسود أنّه استفزاز يهدف إلى اختبار الأعصاب الروسية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، يوم الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تحذيره للسفن الحربية الأميركية في البحر الأسود من الابتعاد عن السفن الروسية، قائلًا: إنّ خطر وقوع حوادث غير محددة مرتفع للغاية.

وأضاف: "لا يوجد شيء على الإطلاق تفعله السفن الأميركية بالقرب من شواطئنا، فهذا عمل استفزازي بحت، استفزازي بالمعنى المباشر للكلمة، أنّهم يختبرون قوتنا وأعصابنا".

وأردف: "نحذّر الولايات المتحدة من أنّه سيكون من الأفضل لهم البقاء بعيدًا عن شبه جزيرة القرم وساحلنا على البحر الأسود، سيكون ذلك لمصلحتهم".

ومن جانبه، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الثلاثاء، روسيا إلى سحب القوات التي يقول الحلف إنّ موسكو تحشدها على حدود أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: "في الأسابيع الأخيرة، نقلت روسيا آلاف القوات الجاهزة للقتال إلى حدود أوكرانيا، وهو أكبر تجمع للقوات الروسية منذ الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014".

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمرٍ صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "يجب على روسيا إنهاء هذا الحشد العسكري في أوكرانيا وحولها، ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد على الفور".

ومن جهته قال كوليبا : إنّ بلاده تريد حلًا دبلوماسيًا.

هذا وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، ومن المقرّر أن تصل سفينتان حربيتان أميركيتان إلى البحر الأسود هذا الأسبوع وسط تصعيد للقتال في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية مع القوات المدعومة من روسيا في صراعٍ تقول كييف إنّه قتل 14 ألف شخص.

ويأتي هذا الانتشار في الوقت الذي يدق فيه الغرب ناقوس الخطر بشأن ما يقول إنّه حشد كبير وغير مبرر للقوات الروسية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. وتقول روسيا إنّها تحرّك قواتها بالشكل الذي تراه مناسبًا، بما في ذلك لأغراض دفاعية.

ورفض البنتاغون مناقشة نشر السفن، واكتفى بالقول: إنّ الجيش الأميركي يرسل السفن بشكل روتيني إلى المنطقة.

ويقع الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، ولديه منشآت قوية للصواريخ والرادار في شبه الجزيرة.

(م ش)