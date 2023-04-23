روسيا تهدد بإلغاء اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود

التهديد الروسي جاء على لسان رئيسها السابق دمتري ميدفيديف والذي أكد أن موسكو سترد بإلغاء اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 أيار/ مايو من الشهر المقبل مشيراً إلى أن حظر كامل للصادرات إلى بلاده ستتضمن أيضاَ حظرا مماثلا على الصادرات من روسيا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع.

ووفرت مبادرة الحبوب الأوكرانية ممراً بحرياً آمناً بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي عبر السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا حيث تعتبر الأخيرة منتجاً رئيسياً للحبوب والبذور الزيتية في العالم.

في غضون ذلك طالبت أوكرانيا بوقف الدعوات التي تحث فيها كييف لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا مطالبةً بالمزيد من الأسلحة مع إصرار موسكو على تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة.

سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف قال إن الأسلحة هي الوسيط الأفضل والحجة الوحيدة التي تفهمها روسيا في مجال الاتصالات واصفاً مبادرات التسوية السلمية التي يتم طرحها مؤخراً بأنها مجرد محاولات لصنع سلام موال لروسيا.

وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو قد صرح في وقت سابق بأنه من الضروري إحضار أوكرانيا والاتحاد الروسي إلى طاولة المفاوضات.

(سـ)