وأكد الكرملين أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في إقليم قره باغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية في الإقليم، إلا أن أنقرة تصر على أن قواتها ستشارك بحفظ السلام بقره باغ.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن "تركيا ستكون إلى جانب روسيا في قوات حفظ السلام في قره باغ".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، ردًّا على سؤال صحفي: "ليس هناك كلمة واحدة حول ذلك في نص البيان الذي تم نشره، ولم تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على وجود الجنود الأتراك في قره باغ".

وأضاف، تعقيبًا على تصريح للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن عناصر قوات حفظ سلام تركية سيتم نشرها في قره باغ بجانب القوات الروسية: "في الحقيقة، كان هناك حديث عن إنشاء مركز الأراضي الأذربيجانية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهذا في أذربيجان".

وردًّا على سؤال عما إذا كان يقصد بكلمة "الأراضي الأذربيجانية" المناطق التي تسيطر عليها باكو في قره باغ، قال بيسكوف: "لا، (المقصود) ليس قره باغ".

(ي ح)