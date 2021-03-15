روسيا تبحث مع حزب الله الوضع في سوريا وضرورة تولي الحريري رئاسة الحكومة

وأشار بيان عن الوزارة إلى أن المحادثات التي شارك فيها نواب عن "حزب الله" اللبناني، ناقشت التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والشرق الأوسط.

وذكر البيان أن "لافروف أكد تمسك موسكو بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامته الإقليمية مع الإشارة إلى ضرورة حل المشكلات العالقة في هذا البلد على أساس حوار واسع بمشاركة أبرز الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني، وذلك ضمن إطار القانون وبعيدا عن أي تدخل خارجي" .

كما تم التركيز على "أهمية تشكيل حكومة لبنانية جديدة بقيادة سعد الحريري تكون كفيلة بإخراج لبنان من الأزمة التي يعانيها".

(ي ح)