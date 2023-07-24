روسيا تبحث عن وسيط غير تركيا بخصوص صفقة الحبوب

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تأثيرات علاقة تركيا مع الغرب على علاقاتها مع روسيا والانتخابات الإسبانية وتدريبات واشنطن الساعية لردع الصين.

قد تكون هناك حاجة إلى وسيط جديد لإنقاذ صفقة الحبوب في البحر الأسود

علّقت روسيا الأسبوع الماضي مشاركتها في الصفقة التي عرضت على أوكرانيا القدرة على تصدير حبوبها عن طريق البحر، وانتهت مبادرة البحر الأسود التي توسطت فيها في الأصل الأمم المتحدة وتركيا في تموز 2022، وتم تمديدها لمدة 60 يوماً في أيار، رسمياً يوم الإثنين، حسب صحيفة عرب نيوز السعودية.

وترى الصحيفة أن تعليق الصفقة مرتبط بتدهور العلاقات الروسية مع تركيا، وفي تحليله الأخير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، يجادل رسلان سليمانوف، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحوّل، منذ فوزه في الانتخابات في أيار، بشكل تدريجي مصالح البلاد نحو الغرب، وبالتالي إلى كييف، كما أن الدعم التركي لدخول الأخيرة إلى الناتو جزء من هذه الحسابات.

إسبانيا أمام مأزق سياسي بعد انتهاء الانتخابات

دخلت إسبانيا حالة من عدم اليقين السياسي، مساء الأحد، بعد أن فشل كل من اليمين واليسار في حسم الانتخابات البرلمانية بأغلبية مريحة، على الرغم من انتصار الحزب الشعبي المعارض بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

ويضع هذا المأزق السياسي، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أمام أسابيع إن لم يكن شهوراً من المفاوضات الشاقة لتشكيل ائتلاف حكومي، أو الذهاب نحو خيار إعادة الانتخابات، كما حدث في 2015-2016 و2019.

الولايات المتحدة وحلفاؤها يجرون تدريبات عسكرية في أستراليا في رسالة تستهدف الصين

ساعدت التدريبات التي جرت مؤخراً، والتي تضمنت أكثر من اثنتي عشرة قطعة مدفعية وإطلاق طائرات لمدة ساعة تقريباً، في بدء تدريب كبير لمدة أسبوعين تشارك فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها، يقول المسؤولون إنه الأكثر نطاقاً في تاريخ التدريبات، حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ويعكس النطاق الأوسع والتعقيد المتزايد للتدريبات، الذي يُطلق عليه اسم Talisman Sabre، أحدث خطط أميركية، حيث تسعى واشنطن لردع بكين عن شن عمل عسكري ضد تايوان. للقيام بذلك، تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شبكة تحالفاتها في المنطقة، مع تحسين قدرة الجيش الأميركي على العمل بسلاسة مع الدول الصديقة.

(م ش)