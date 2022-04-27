روسيا تبدأ حرب الغاز ضد أوروبا

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية في هولندا بنسبة 24٪ لتصل إلى 127.50 يورو لكل ميغاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من نيسان.

في تصعيد دراماتيكي للتوترات مع الغرب أبلغت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم شركة الغاز البولندية الحكومية أنها ستعلق بالكامل إمدادات الغاز على طول خط أنابيب يامال ابتداء من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت الشركة البولندية بيجنق في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان "في 26 نيسان، أبلغت شركة غازبروم شركتنا عن نيتها تعليق عمليات التسليم بالكامل بموجب عقد يامال في بداية يوم 27 نيسان".

ودفعت الأنباء أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بنحو 3% يوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.

وأصدرت الشركة بيانًا رسميًا على موقعها، جاء فيه: "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل، وذلك عملًا بالمرسوم الرئاسي".

وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت، وفي حال السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بهذا الحجم".

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية المجري أن وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى بلغاريا لن يؤثر على العبور إلى المجر، حيث إن إمدادات الغاز تتم دون انقطاع وفقًا للعقد والجدول الزمني.

وبعد إعلان القرار من قبل الشركة الروسية ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 16%، حيث تجاوزت 1300 دولار.

ووجهت روسيا إنذارًا أخيرًا الشهر الماضي إلى الدول "غير الصديقة" بأنه يتعين عليها دفع ثمن طاقتها بالروبل اعتبارًا من الأول من نيسان أو المخاطرة بقطع الإمدادات الحيوية، لكنها لم تقطع تدفق الغاز.

وتسببت تهديدات بوتين عالية المخاطر بموجة من الصدمات في جميع أنحاء أوروبا، والتي لا يمكنها الحفاظ على اقتصادها يعمل لفترة طويلة بدون الطاقة الروسية.

وأرسلت موسكو إشارة واضحة مفادها أنها قد تقلل في مرحلة ما من تدفقات الغاز الطبيعي ربما لردع أو الرد على عقوبات أشد صرامة من الغرب بسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت كاتيا يافيمافا، باحثة بارزة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "أي مشترٍ يرفض إجراء الدفع الجديد بشكل مباشر يتعرض لخطر حقيقي للغاية يتمثل في قطع الإمدادات".

وعن الأوضاع الميدانية في أوكرانيا، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقًا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة. وقد أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الثلاثاء تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا في المدينة، وذلك على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(م ش)